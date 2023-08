La pluie «a un gros impact sur le chiffre d'affaires» : à Strasbourg, les restaurateurs font grise mine

Ciel gris, averses, températures parfois dignes d'un mois d'octobre : l'été dans le Nord de la France se fait bien discret ces dernières semaines. À Strasbourg en Alsace, les bars et restaurants font ce qu'ils peuvent pour faire leur chiffre, malgré la grisaille.

Devant le restaurant La Graffateria, une vingtaine de tables et tout autant de bancs, tous détrempés par la pluie. Même si aucun client ne se risque à s'installer en terrasse, le responsable de la salle Arnaud, s'astreint à la sortir tous les jours.

Un équilibre à trouver pour les restaurateurs

"La terrasse, on la sort quand même parce que ce sont les tables d'appel généralement. Le fait de voir une terrasse sortie ça montre déjà qu'on est ouvert et ça incite les clients à rentrer. Donc, on essaye de la sortir même s'il pleut", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Mais pas de quoi attirer assez de clients pour atteindre les 80 couverts des midis ensoleillés. Avec la pluie, le chiffre tombe plutôt à une cinquantaine. "Il y a un gros impact sur le chiffre d'affaires, forcément", regrette Arnaud. "Donc, on se concentre plus sur le soir, là où les gens sont amenés à aller en intérieur, à faire des événements, ce genre de choses pour rattraper."

Des cinémas heureux

Et en journée, c'est justement sur d'autres intérieurs que les Strasbourgeois se rabattent. Le Planétarium affiche par exemple complet et la météo fait aussi les choux gras des salles de cinéma, comme le confirme Léo, qui vend les tickets d'entrée au cinéma Star Saint-Exupéry.

"C'est sûr qu'il y a plus de personnes qui rentrent au cinéma que quand il faisait beau. Résultat, ce mercredi, on était presque à 500 personnes qui sont venues au cinéma", résume-t-il. Un chiffre deux voir trois fois plus important que par rapport aux journées d'été ensoleillées. Alors, comme le résume sa collègue Pascale. "Vive la pluie!"