«On se balade, même sous la flotte» : à Pornic, le soleil attendu de pied ferme

Les conditions sont dignes d'un mois d'octobre. À Pornic, en Loire-Atlantique les touristes passent leurs vacances sous la pluie. Alors, à l'office du tourisme de Pornic, Paul doit faire face au désarroi des vacanciers. "Qu'est ce qu'il y a à faire avec ce temps? Cette semaine, c'est la question qui revient beaucoup", plaisante-t-il. "Tous les matins, on regarde le ciel et on s'adapte. Même avec le temps qu'on a, ça reste sympa" Pornic, promet-il au micro d'Europe 1.

Le mot est peut être un peu fort pour ces Sarthois croisés sur le port, qui gardent quand même le sourire. "On se balade quand même sous la flotte, dans le vent. On n'a pas le choix. On mettra un pied dans l'eau la semaine prochaine", espèrent-ils.

La raclette concurrence le barbecue

Du mieux dans quelques jours, c'est aussi ce qu'espère Etienne, dont les boutiques de glaces tournent au ralenti. "En termes de ventes, on ne fait pas nos chiffres, ça c'est certain, surtout sur les glaces. On arrive à s'en sortir en proposant des crêpes, des gaufres. On a peut-être une glace à la raclette qui pourrait sortir", plaisante le commerçant.

Mais il ne fait pas si bien dire. À la fromagerie Bordier, toujours à Pornic, Aude s'est mise à servir quelques clients en mal de plats chauds. "Le temps n'aidant pas, les gens ont besoin de se réconforter. Donc, en ce moment, on a une demande pour la raclette et on va notamment les orienter vers le morbier qui fond facilement, ou encore, le curé nantais", souligne la spécialiste du fromage. Et voilà comment, en plein mois d'août, la raclette se met à concurrencer le barbecue.