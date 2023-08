Feux de forêts : alerte rouge dimanche dans les Bouches-du-Rhône et le Var

Météo France a placé en alerte rouge pour dimanche les départements du Var et des Bouches-du-Rhône, dans le sud-est de la France, en raison de températures élevées, auxquelles s'ajoutent un vent fort et une sécheresse persistante. L'alerte rouge, qui est le niveau d'alerte le plus important pour cette météo des forêts créée cette année signifie que le risque de départ de feux sera "très élevé" dimanche dans ces deux départements méditerranéens. Les Bouches-du-Rhône étaient déjà en alerte rouge vendredi et le seront donc également samedi et dimanche.

Le risque de départ de feu sera par ailleurs "élevé" samedi dans le Var, le Vaucluse et le Gard, placés en alerte orange.

18 massifs des Bouches-du-Rhône seront fermés

Le danger de feu très élevé dans le Var et les Bouches-du-Rhône "s'explique par des températures proches de 30°C, un vent qui se renforcera, une humidité de l'air basse et une sécheresse persistante", a expliqué Météo France dans un tweet. En conséquence de ces alertes, 18 des 25 massifs forestiers des Bouches-du-Rhône seront fermés samedi. Les très touristiques calanques entre Marseille et Cassis seront donc inaccessibles par la terre.

#MétéoDesForêts : ce dimanche, danger de #FeuxDeForêt très élevé dans le Var et les Bouches-du-Rhône.



Cela s'explique par des températures proches de 30 °C, un vent qui se renforcera, une humidité de l'air basse et une #sécheresse persistante.



https://t.co/McwufCGXaCpic.twitter.com/TJJDW7MOWV — Météo-France (@meteofrance) August 4, 2023

Huit massifs seront interdits d'accès dans le Var et trois dans le Vaucluse samedi. Neuf départs de feu sur dix en France sont d'origine humaine et les autorités appellent à une grande prudence.