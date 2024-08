Pluie et inondation : vigilance orange pour Paris et une partie de l'Ile-de-France

Météo-France a placé samedi soir en vigilance orange pluie-inondation Paris, la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne), ainsi que la Seine-et-Marne et l'Essonne.

La perturbation "devrait évacuer l'Ile-de-France vers 02H00 du matin"

"La perturbation présente sur la région parisienne est en train de se réactiver", a averti le bulletin de Météo-France valable pour dimanche également. Cette perturbation "mettra encore plusieurs heures avant de s'évacuer par l'Est", ce qui "nécessite un passage en vigilance orange car les observations sont déjà plus élevées que prévu", ajoute l'organisme. La perturbation "ondule et se décale très lentement vers l'Est", a ajouté Météo-France, estimant qu'elle "devrait évacuer l'Ile-de-France vers 02H00 du matin".

Jusqu'à 50 à 80 mm de pluie étaient attendus pour l'épisode total, principalement sur le Sud et l'Est de la région. L'organisme avait déjà relevé en début de soirée 44 mm à Saint-Maur et 57 mm à Bry-sur-Marne (Val-de-Marne), ou encore 50 mm à Brétigny (Essonne). Conséquence de cet épisode de fortes pluies, le préfet de Seine-Saint-Denis a appelé les habitants du département à limiter leurs déplacements et à la "prudence", dans un message diffusé sur le réseau social X (ex-Twitter).