Météo : le sud du Massif central placé en vigilance orange neige-verglas, la Somme pour crues

Météo France a placé quatre départements du sud du Massif central (Ardèche, Haute-Loire, Lozère et Aveyron) en vigilance orange neige-verglas ce samedi. Localement, il pourrait tomber jusqu'à 20cm de poudreuse. De son côté, la Somme reste aussi en vigilance orange, mais pour crues.

Quatre départements du sud du Massif central (Ardèche, Haute-Loire, Lozère et Aveyron) se trouvent samedi en vigilance orange neige-verglas, tandis que la Somme reste en alerte orange pour les crues, selon Météo-France. "D'importantes chutes de neige sont prévues sur le sud du Massif Central" samedi, avec 10 à 20 cm de neige vers 800 m d'altitude, de 20 à 40 cm vers 1.200 m et ponctuellement jusqu'à 50 à 80 cm voire davantage, "avec le vent qui pourra entraîner la formation de congères", précise Météo-France dans un bulletin publié vers 06 heures.

🟠🌨️ La nuit prochaine et jusqu’à demain samedi, la perturbation se décale vers l’est.



Les chutes de neige seront plus fortes et durables sur le sud du Massif Central, notamment sur les Cévennes.



Les pluies seront soutenues près de la Méditerranée.



Vers des conditions de circulation difficiles

"La limite pluie-neige pourra s'abaisser vers 600 m d'altitude, peut-être temporairement un peu plus bas, mais les cumuls notables sont attendus à partir de 800 m environ", préviennent les météorologues. Samedi matin, "la circulation peut déjà s'avérer difficile sur les hauteurs, on relève par exemple 20 cm entre Langogne et Aubenas en Ardèche", ajoutent-ils.

L'épisode neigeux devrait toucher l'A89, l'A72 et l'A64 et celui Cévenol, orageux, l'A9, l'A709, et l'A75. Un arrêté zonal interdit la circulation aux poids lourds de plus de 7,5 tonnes depuis samedi minuit, a indiqué le préfet du Cantal sur X. Les conditions de circulation pourraient donc devenir "rapidement très difficiles", particulièrement en secteur forestier où des chutes d'arbres peuvent accentuer les difficultés, selon Météo-France.

Des débordements localisés attendus en Somme

En cette première journée de vacances scolaires pour la zone B, les automobilistes doivent "bien s'informer" sur les conditions de circulation et adapter leur vitesse aux conditions météorologiques rencontrées, a également conseillé Vinci Autoroutes. Des dégâts pourraient aussi affecter les réseaux de distribution d'électricité et de téléphone, Météo-France conseille l'installation des groupes électrogènes à l'extérieur de la maison et de ne pas utiliser les chauffages à combustion en continu.

Les météorologues anticipent également une chute des températures dans la nuit de samedi à dimanche en Ardèche et en Haute-Loire, jusqu'à -6/-8°C, "impliquant donc un risque de fort regel sur les chaussées préalablement enneigées". La Somme reste par ailleurs samedi en vigilance orange pour les crues.

"Des débordements localisés peuvent être observés le long de la Somme", dont les débits sont "en hausse régulière depuis la mi-janvier", a noté l'organisme vendredi à la mi-journée, en appelant à la prudence notamment sur les routes.