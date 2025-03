Pas-de-Calais : après 15 mois de fermeture à cause des inondations, le restaurant étoilé La Grenouillère rouvre ses portes

Après des mois de travaux dus aux inondations, le restaurant étoilé La Grenouillère rouvre enfin ses portes. Le chef Alexandre Gauthier et son équipe retrouvent leur cuisine avec émotion, offrant un nouveau souffle au village et aux amateurs de gastronomie.

C’est un événement dans le monde de la gastronomie. La réouverture du restaurant La Grenouillère, deux étoiles au guide Michelin. Après des mois de travaux suite aux inondations dans le Pas-de-Calais, l’établissement reçoit ses premiers clients. Le chef Gauthier et son équipe de retour en cuisine.

"Cela donne du baume au cœur"

Une quarantaine d'employés en salle dressent les assiettes sous le regard du chef doublement étoilé, impatient à l'idée d'accueillir du public après les crues successives dans le Pas-de-Calais.

"Il y avait plus de 40 cm d'eau, quasiment 50 -60 cm. On rouvre un restaurant totalement. Entre 15 et 16 mois d'attente, c'est beaucoup trop long, mais c'est comme ça, il fallait que la maison sèche, il fallait que la maison se remette en ordre de marche", explique Alexandre Gauthier.

Surtout après cette longue période de travaux, fait remarquer Alix, chef de cuisine. "Démonter les fenêtres, gratter la rouille, remettre les fenêtres... Qu'on soit cuisiniers, serveurs, sommeliers, on a réussi à endosser un nouveau rôle et trouver chacun une place pour reconstruire la Grenouillère", raconte-t-il avec fierté.

Avec ses grandes baies vitrées et son jardin proche de la canche, sorti de son lit il y a 15 mois, des habitants comme Frédéric sont enchantés de cette réouverture. "Cela donne du baume au cœur à l'ensemble des villageois. On est quand même heureux de vivre auprès d'un restaurant de prestige et ça remet en valeur le village", avoue ce riverain.