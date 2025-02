© Estelle Ruiz / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

A Redon et dans l'ouest, la décrue entamée durera plusieurs jours

A Redon et dans l'ouest, la décrue entamée durera plusieurs jours © Estelle Ruiz / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

La ville de Redon et les autres communes de l'ouest touchées par les inondations depuis une semaine poursuivent la décrue ce dimanche. Des moyens de pompage ont été déployés pour accélérer la décrue et environ 70 volontaires se sont mobilisés pour commencer le nettoyage dans les habitations et les locaux d'entreprises.