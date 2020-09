Plan de relance : quelles sont les attentes des territoires ? L'exemple de Lyon

INTERVIEW

Selon le gouvernement, le plan de relance post-coronavirus présenté ce jeudi est inédit par son ampleur et à la volonté d'accélérer la transition écologique et de relocaliser ou développer les compétences françaises. Mais satisfait-il les écologistes ? "On va voir, mais s'il y a en effet les dispositifs et les financements nécessaires pour accélérer l'isolement des logements et des bâtiments publics, ça ira dans le bon sens", répond Bruno Bernard sur Europe 1. Invité d'Europe Matin, le président EELV de la Métropole de Lyon est revenu sur les attentes des collectivités sur le plan de relance.

Bruno Bernard veut des aides pour la rénovation des bâtiments...

Annoncer des aides pour la rénovation thermique des bâtiments "va créer de l'emploi de façon certaine", estime Bruno Bernard. "Nous voulons isoler 10.000 logements par an sur la métropole de Lyon. Cela permettra de réduire les gaz à effet de serre donc ce sera bon pour le climat et ça améliorera le confort en été par rapport aux canicules", plaide l'élu EELV. Ces investissements ont un coût : 200 millions d'euros de travaux... qui s'ancrent dans un "modèle vertueux" affirme Bruno Bernard, expliquant que ces millions profiteront d'abord aux entreprises du bâtiment et à l'emploi local.

...et une "volonté nationale" pour le développement des transports en commun

Bruno Bernard place aussi beaucoup d'attentes sur les annonces qui seront faites en matière de "transformation de notre agriculture" et sur la part accordée au développement des transports en commun. Dans ce domaine, "nous avons des besoins énormes sur la métropole de Lyon", explique l'élu EELV. "Naturellement, s'il y a une volonté enfin nationale de financer le développement des transports en commun, nous pourrons aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite", développe le président de la métropole de Lyon.

Encore une fois, cet investissement aurait un impact écologique et social non-négligeable, selon lui. "C'est essentiel pour faire diminuer la pollution ou encore permettre à nos citoyens de se déplacer sans voiture et donc de faire aussi des économies de pouvoir d'achat."

"Il faudra regarder le plan de relance dans sa globalité"

"Plus l'enveloppe sera importante, plus il sera facile de faire", reconnaît le président de la métropole de Lyon, qui ne sait pas encore comment les milliards promis par le gouvernement seront répartis entre les collectivités. Même s'il y aura du positif, "il faudra regarder le plan de relance dans sa globalité", prévient Bruno Bernard. L'écologiste explique par exemple que diminuer les impôts des entreprises sans poser de conditions préalables ne "va pas aller forcément dans le bon sens".

Des aides directes pour les entreprises plutôt que des exonérations d'impôts

Bruno Bernard est donc "sceptique" sur certains points du plan de relance en faveur des entreprises. "On sait très bien que s'il n'y a pas de contrainte pour travailler sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ou pour l'embauche de personnel en situation de handicap, il ne se passera pas grand-chose", regrette-t-il. Plutôt que des exonérations d’impôts pour les entreprises, Bruno Bernard propose des aides avec une dimension écologique, comme un financement pour le renouvellement des flottes automobiles.