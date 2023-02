Pierre Palmade : la statue de cire du comédien au Musée Grévin a été retirée

Le célèbre Musée Grévin est désormais amputé d'une de ses fameuses statues de cire. Alors que l'établissement parisien, situé sur les Grands Boulevards, a récemment accueilli l'animateur Denis Brogniart, le footballeur Antoine Griezmann ou encore l'actrice Audrey Fleurot, il vient de perdre l'humoriste Pierre Palmade, selon une information de Télé-Loisirs. Le comédien est dans la tourmente depuis près de deux semaines et le grave accident de la route survenu en Seine-et-Marne le 10 février dernier, dont il est à l'origine.

Le comédien, accompagné de deux escort-boys, était sous l'emprise de cocaïne lorsqu'il a percuté une voiture arrivant en sens inverse, blessant grièvement ses trois occupants dont une femme enceinte qui a perdu son bébé. Mis en examen pour "blessure et homicides involontaires", Pierre Palmade n'a donc plus de sculpture à son effigie depuis samedi dernier. "Nous avons décidé de l'enlever par égard pour la famille (touchée par la collision). C'est une affaire tragique, et nous en sommes plus que désolés", a justifié la direction de l'établissement auprès de BFMTV. La statue avait été inaugurée en 2021, en présence de l'artiste.

Vladimir Poutine et Donald Trump, également bannis

Dans les colonnes du Parisien, Yves Delhommeau, directeur du musée assure qu'une telle décision "s'imposait" en raison notamment de cette seconde affaire qui gravite autour de l'intéressé. Pierre Palmade fait en effet l'objet d'une enquête pour pédopornographie, ouverte après l'audition de divers témoins. L'un d'entre eux assure notamment disposer d'une vidéo montrant l'humoriste en train de consulter du contenu pédopornographique.

La statue de Pierre Palmade va donc rejoindre celle de Vladimir Poutine, également banni après l'invasion russe en Ukraine ou encore celle de Donald Trump, retirée en 2021. Selon Le Parisien, le musée dispose d'un hangar dans le nord de la capitale où sont abritées pléthore de sculptures à l'effigie de personnages de tout horizon. De son côté, l'humoriste, actuellement assigné à résidence dans le service d'addictologie d'un hôpital de Val-de-Marne, est suspendu à la décision de la Cour d'appel de Paris. Sa chambre d'instruction doit en effet examiner ce vendredi l'appel déposé par le parquet de Melun qui avait requis le placement en détention provisoire du comédien. Qui saura donc d'ici quelques heures s'il passe ou non par la case prison.