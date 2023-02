INFO EUROPE 1 - Pierre Palmade saura vendredi s'il est finalement placé en détention provisoire

La chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris rendra son verdict vendredi 24 février dans l'affaire Pierre Palmade. Vendredi dernier, le comédien, mis en examen pour homicide et blessures involontaires après le grave accident de la route qu'il a provoqué le vendredi 10 février, a été placé sous contrôle judiciaire et assigné à résidence avec un bracelet électronique. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Melun n'a donc pas suivi les réquisitions du parquet qui plaidait en faveur d'un placement en détention provisoire.

Actuellement assigné à résidence au sein d'un service d'addictologie

Ce dernier a donc fait appel de cette décision et Pierre Palmade saura donc vendredi prochain s'il est finalement placé en détention provisoire, selon les informations d'Europe 1. En attendant, l'humoriste séjourne au sein du service addictologie de l'hôpital Paul-Brousse, situé à Villejuif dans le Val-de-Marne. Au moment de la collision, le comédien conduisait sous l'emprise de la cocaïne. L'un des deux passagers qui l'accompagnait est d'ailleurs connu des services de police pour des faits de trafic de stupéfiant. L'accident a grièvement blessé un homme d'une quarantaine d'années, son fils âgé de 6 ans ainsi qu'une femme enceinte de 27 ans qui a perdu son bébé.

>> LIRE AUSSI - Accident de Pierre Palmade : Darmanin propose le retrait des 12 points du permis en cas de conduite sous stupéfiants

Pierre Palmade est également visé par une enquête pour "détention d'images pédopornographiques" après le témoignage d'un homme se disant proche de l'artiste. Le domicile parisien de l'humoriste a été perquisitionné ce dimanche après-midi. Pierre Palmade pourrait être placé une nouvelle fois en garde à vue afin d’être auditionné. Si ces faits étaient avérés, il encourrait une peine de 5 ans de prison et 75.000 euros d’amende.