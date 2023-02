Accident de Pierre Palmade : ce que risque le comédien visé par une enquête pour homicide involontaire

Le début des ennuis pour Pierre Palmade. Le comédien de 54 ans a été à l'origine d'un grave accident de la route survenu vendredi soir sur une route départemental de Seine-et-Marne à une dizaine de kilomètres de son domicile. Les premiers éléments de l'enquête ont révélé que la Peugeot 3008, conduite par l'humoriste, s'était déportée sur la gauche avant de heurter un autre véhicule qui roulait dans l'autre sens. À l'intérieur de celui-ci, se trouvait une femme enceinte âgée de 27 ans qui a perdu son bébé. Son frère de 40 ans et son neveu de 6 ans sont toujours entre la vie et la mort.

Une enquête a été ouverte pour "homicide et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, par conducteur sous l'emprise de produits stupéfiants", Pierre Palmade ayant été testé positif à la cocaïne le lendemain. Si les jours du comédien ne semblent plus en danger, son destin se trouve désormais entre les mains de la justice.

Des peines allant de cinq à dix ans de prison

Dans le cas d'un "homicide involontaire", la justice prend en compte "l'absence de volonté de tuer la victime" et qualifie ainsi cet acte de "délit" et non de "crime". Néanmoins, la peine encourue peut tout de même atteindre cinq ans de prison de 75.000 euros d'amende. Et dans ce cas précis, plusieurs circonstances aggravantes - dont la consommation de produits stupéfiants - risquent d'aggraver les déboires judiciaires de Pierre Palmade qui pourrait alors écoper de sept ans d'emprisonnement, assortis de 100.000 euros d'amende.

L'enquête, confiée au commissariat de Melun, doit également déterminer si le comédien a commis ou non des infractions au code de la route. Un dépassement de la limitation de vitesse autorisée, par exemple, viendrait alourdir les charges contre Pierre Palmade. Un cas de figure pour lequel la loi prévoit une peine maximale de dix ans de prison et 150.000 euros d'amende.