Peu d'ustensiles, peu d'ingrédients : connaissez-vous la "cuisine du 6ème étage" ?

Que l'on soit étudiant, minimaliste ou encore mal organisé, ce n'est pas toujours facile de cuisiner dans une pièce où les ustensiles et l'espace viennent à manquer. Comme une leçon de vie, l'invitée de Laurent Mariotte, Nathalie George auteure de La cuisine du 6ème étage, nous livre les recettes de sa grand-mère Gilberte pour manger simplement, remontant le temps à une époque où le chichi n'existait pas et seul le partage ainsi que le souci de la bonne nourriture qui tient au corps comptaient.

L'espace, c'est dans la tête

"On n'a pas besoin de beaucoup d'espace pour cuisiner", affirme Nathalie George dans l'émission La Table des Bons Vivants. L'auteure habite au 6e étage d'un immeuble Haussmannien, dans une ancienne chambre de bonne. Le manque d'espace, elle connaît et pourtant, elle parvient à faire la cuisine pour elle mais aussi pour ses voisins de palier. "Je pense qu'avec une bonne organisation on arrive à cuisiner où on veut, mais il y a aussi de la volonté : la volonté de partage et la volonté de bien manger."

Avoir les bons outils

Deuxième conseil et non des moindres, pour faire de la bonne cuisine pas besoin du robot dernier cri. "On n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Encore moins de matériel mécanique", explique Nathalie George. "Toutes les choses manuelles, ça marche très bien. Le presse-purée à la main, la petite balançoire pour couper les échalotes. Je pense que souvent, on s'encombre d'ustensiles qui sont parfaitement inutiles ou de robots. Mais en plus, le fait de le faire à la main, vous avez un contact avec la matière et vous la connaissez mieux. Vous l'appréhendez beaucoup mieux."

Le matériel indispensable de la cuisinière ? "Une plaque électrique. Un feu uniquement. Une casserole de diamètre 16, 18 et 20 cm. Un couvercle, c'est important pour faire mijoter. Un égouttoir à salade, petit modèle, trois poêles, deux planches", énumère Laurent Mariotte. Le strict minimum, accessible à tous.

>> Découvrez notre newsletter gastronomie Recevez tous les dimanches à 10h notre newsletter "A table !" pour exceller derrière les fourneaux avec les recettes, conseils et trucs & astuces de Laurent Mariotte, ses chroniqueurs et ses invités. Abonnez-vous ici

Rien ne se perd, tout se cuisine

Au 6ème, on raisonne différemment, rien ne se perd et il n'y a pas de petites économies. Et c'est dans cette logique que Nathalie George conçoit ses plats. Si vous allez chez le poissonnier, n'hésitez pas à prendre le poisson en entier et à faire un bouillon avec les arrêtes et la tête par exemple. On n'hésite pas non plus à faire les fonds de placard : "On a des pommes de terre. On a un chou. On a des brocolis. On a un légume ou on a des œufs. Et on fait quoi avec ? Parce qu'il n'y a un feu, on doit faire un plat unique qui doit vous nourrir complètement. Donc, vous décidez de faire de la salade de pommes de terre avec des saucisses. Vous décidez de faire du brocoli avec soit des œufs, soit avec des saucisses ou du poulet", explique l'auteure.

Autre conseil, si l'on n'a pas les moyens de s'acheter de la bonne viande ou du bon poisson, on n'en achète pas. "Il vaut mieux une boîte de thon pour avoir des protéines qu'une mauvaise viande", conseille Nathalie George. Un éloge à la cuisine simple mais bonne. Avec peu, on peut faire bien notamment grâce aux recettes de Nathalie George qui vont de la soupe à l'oignon à la banane flambée en passant par la crêpe au jambon… De quoi nous faire rêver de simplicité.