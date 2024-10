Automobilistes sans ceinture, téléphone au volant, distances de sécurité... De nouveaux radars plus performants pourraient être installés dès 2025. "Une petite mesurette" pour Eddy, auditeur d'Europe 1 qui dit avoir perdu huit fois son permis de conduire depuis 1987. Dans l'émission Olivier de Lagarde et vous, il accuse les autorités de ne pas être assez sévères. "C'est à cause de l'État, il n'y a pas de répression", affirme-t-il sur Europe 1.