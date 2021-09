"Pause", l'application qui aide les jeunes à décrocher de leur téléphone

C'est un harcèlement d'un genre nouveau qui sévit depuis la rentrée. Des milliers d'enfants nés en 2010 sont la cible de critiques sur les réseaux sociaux en raison de leur année de naissance. Si les hashtags à leur encontre, tels que #Anti2010, se sont multipliés notamment sur TikTok, cette "affaire" permet de souligner l'addiction du jeune public auprès de ces plateformes. Que les parents se rassurent : des applications existent pour déconnecter les jeunes enfants.

Une pochette connectée

Il faut dire qu'à 11 ans, les enfants passent près de cinq heures par jour sur leur portable. À 15 ans, c'est plus de huit heures. Pour limiter la durée d'utilisation, les parents peuvent utiliser un code parental. Plus ludique, la pochette éducative connectée propose de mettre le téléphone de côté en responsabilisant son enfant.

Alexandre Fauchet est cofondateur de l'application "Pause". Il explique le fonctionnement de sa pochette : "L'enfant glisse le téléphone dedans, et celui-ci devient inutilisable. Au bout de 15 minutes, on commence à compter des points et on va en donner à l'enfant pour le valoriser, lui faire passer des niveaux. À chaque famille d'inventer un peu ses règles pour le récompenser. C'est une espèce de challenge pour lequel il est responsabilisé et autonome", indique-t-il.

Une addiction aux nombreuses conséquences

Les parents suivent ainsi les progrès de leur enfant via une application. Pour le pédopsychiatre Stéphane Clerget, l'idée est pertinente car les conséquences d'une trop grande utilisation du smartphone sont nombreuses. "Le temps de sommeil, c'est du temps pris sur toutes les activités nécessaires au développement de l'enfant. Une application qui lui permettrait de prendre davantage conscience du temps qui passe est un outil tout à fait utile", affirme le pédopsychiatre.

Un outil utile pour l'enfant certes, mais les parents se doivent aussi de montrer l'exemple, comme en n'utilisant pas leur téléphone portable à table.