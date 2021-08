TikTok : comment l'application est devenue la plus téléchargée dans le monde

TikTok a pris la place d'application mobile la plus téléchargée au monde en 2020 avec 850 millions de téléchargements l'année dernière, devant Facebook et ses messageries, un signe que la pandémie a amplifié le succès de la plateforme de vidéos légères au-delà de son public initial, les adolescents. La plateforme de vidéos rythmées, souvent musicales ou humoristiques, compte plus de 3 milliards d'utilisateurs dans le monde. Un succès qui s'explique notamment par son format.

Des vidéos qui défilent en boucle

Les vidéos sont très courtes, très efficaces, durent pour la plupart quelques secondes et on peut les partager très facilement à ses amis. Résultat, on passe beaucoup de temps sur l'application car celles-ci défilent en plus en boucle. C'est ce qui explique le nombre croissant d'utilisateurs et le fait que beaucoup de jeunes soient devenus complètement accros. "On peut rester des heures et des heures dessus d'affilée", assure un jeune utilisateur. "Je regarde l'application toute la journée, parfois même la nuit", surenchérit une autre. "Dans les réglages, on peut mettre une alarme au bout de 40 minutes et je l'atteins toujours", explique encore une adepte.

Si à l'origine l'application est plutôt à destination d'un public jeune, de plus en plus d'adultes la téléchargent également. Des professeurs de SVT aux musiciens, en passant par les livreurs de pizzas, tout le monde ou presque a désormais son compte TikTok. Pour y regarder des recettes, de petits sketchs drôles, des danses, des chansons ou même des astuces : par exemple comment éplucher un oignon sans pleurer.

"7 millions de vues en quelques heures"

Il y en a donc pour tous les goûts, comme l'explique Tristan Mendès France, maître de conférences et expert des cultures numériques. "Chaque personne a un fil de contenu qui lui est propre. Donc les quarantenaires peuvent y trouver leur plaisir simplement parce que les algorithmes vont réussir à les exposer à du contenu qui leur correspond", détaille-t-il.

Et le phénomène peut aller très vite. C'est ce qu'il s'est passé pour ce groupe de huit jeunes Français qui travaillent ensemble et ont un compte appelé "Playhouse". En trois semaines, ils ont gagné un million d'abonnés. Un record en France. Charles est l'un d'entre eux, et désormais, il a même un agent pour l'aider à créer du contenu. "On n'était personne, on était dans notre salon en train de rêver. Et en six mois tout le monde nous arrête dans la rue pour nous parler de nos vidéos et on fait 7 millions de vues en quelques heures", explique le jeune homme qui semble ne toujours pas réaliser cet engouement. D'autant que pour ces jeunes talents, la notoriété acquise sur TikTok s'exporte désormais dans la vie réelle et devient un tremplin pour faire du cinéma, de la musique ou du mannequinat, en fonction de leurs objectifs.