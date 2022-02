Pass vaccinal : une tolérance de sept jours accordé aux vaccinés de dernière minute

Près de quatre millions de Français ont perdu leur pass vaccinal ce mardi. C'est la conséquence de l'application des nouvelles règles de vaccination : le délai maximum pour obtenir sa dose de rappel est réduit de sept à quatre mois. Concrètement, si vous avez fait votre deuxième injection avant le 15 octobre et que vous n'avez toujours pas fait votre rappel, votre pass vaccinal est officieusement désactivé.

Mais le ministère vient d'annoncer une période de tolérance de sept jours, soit jusqu'au 22 février pour les retardataires. Pour ceux qui ont eu le Covid-19 récemment en vertu du principe une infection égale une injection, le délai pour faire la dose de rappel passe de six à quatre mois après la contamination. Enfin, les détenteurs de faux pass sont environ 300 000.

Les boîtes de nuit rouvrent ce mercredi

C'est le moment ou jamais pour eux de régulariser leur situation sans risque de poursuites. Les repentis ont 30 jours pour se faire vacciner. Un pass vaccinal qui pourrait être levé fin mars/début avril. Cet après midi, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, est resté prudent. Sur la question du pass vaccinal, le gouvernement lèvera les mesures dès lors que la situation se sera suffisamment détendue à l'hôpital. Autrement dit, lorsque l'on aura pu reprogrammer toutes les opérations et qu'on n'ait plus à déprogrammer des opérations nécessaires.

En attendant, dès le 28 février, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les lieux clos où le pass est exigé. Et dès demain, il sera à nouveau autorisé de consommer debout dans les bars et restaurants, de manger, boire en train, au cinéma ou dans les stades. Et c'est aussi la réouverture des boîtes de nuit.