Pass sanitaire : dans les rues du Vieux-Lille, les contrôles sont déjà renforcés

À la tombée de la nuit, dans les bars et restaurants du Vieux-Lille, la police patrouille. À chaque contrôle, la police vérifie que l'identité du client correspond bien à celle indiquée sur le pass sanitaire. Une descente de police dans le restaurant qui ne semble pas choquer ce couple de clients : "Ça permet de protéger les gens et de faire durer l'activité des restaurateurs. Il n'y a aucun problème avec ça."

Une question d'habitude

"À chaque fois que je vais quelque part, je suis contrôlée. Je me prépare même à être contrôlée vu que je suis habituée maintenant", sourit une autre cliente. La piqûre de rappel sur les pass sanitaire auprès des restaurateurs n'est jamais inutile, selon le commissaire Barrillon. "Au bout d'un certain temps, une certaine lassitude, une certaine habitude, on contrôle un peu moins. Et puis, on va contrôler un client sur deux ou un client en début de soirée. Quand on est dans le jus, on contrôle moins", observe-t-il.

"Pour autant, on peut avoir une piqûre de rappel pour un vaccin et nous on fait des piqûres de rappel pour les contrôles", poursuit le commissaire. Une vigilance comprise par Bruno, restaurateur du Vieux-Lille : "C'est pertinent qu'il y ait des contrôles, bien sûr. Au moins comme ça, tout le monde croit ce qu'il faut. C'est très important pour nous que tout soit correct et en règle comme on nous demande de le faire."

Après une heure de patrouille dans les rues du Vieux-Lille, aucune infraction n'a été constatée. L'amende de 750 euros encourue en cas d'utilisation d'un faux pass sanitaire est sans doute dissuasive.