Pascal Praud et vous - Une visite médicale pour conserver son permis : pour une auditrice, 80 ans est «une date limite» pour ne plus conduire

Un bilan médical tous les 15 ans pour conserver son permis de conduire, c'est ce que la Commission européenne propose d'appliquer dans les pays membres de l'Union européenne. Une mesure de bon sens pour Josie, auditrice de l'émission Pascal Praud et vous qui aura 80 ans l'an prochain. "J'ai pris la décision que dans un an, j'arrêterai de conduire. Parce que 80 ans, je trouve que c'est un peu une date limite pour ne plus conduire", estime-t-elle sur Europe 1, en désaccord avec Annick, une auditrice régulière de l'émission et invitée en studio.