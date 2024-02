Vers la fin du permis de conduire à vie ? Ces associations vent debout contre une visite médicale obligatoire

Proposé par Bruxelles, un texte européen pourrait conditionner le renouvellement du permis de conduire à une visite médicale. L'objectif est de diviser par deux le nombre de morts sur les routes en Europe d'ici 2030. Un chiffre qui s'élève aujourd'hui à 20.000 par an. Mais la décision irrite certaines associations de défenses des automobilistes qui ont décidé de lancer une pétition en ligne.

"Aucune amélioration significative de la sécurité routière"

"Touche pas à mon permis", tel est le nom de cette pétition, en ligne depuis ce lundi. Pour Pierre Chasseray, membre de l'association 40 Millions d'Automobilistes, rien ne justifie ce genre de disposition, pas même l'argument du nombre de morts sur les routes : "C'est la première fois, en France, que l'on remet en question le renouvellement potentiel du permis de conduire, et ce n'est pas acceptable", explique-t-il. Selon lui, dans tous les pays où un contrôle médical a été instauré, "il n'y a eu aucune amélioration significative de la sécurité routière".

Et la raison à cela est simple : "Les seniors sont les moins impliqués dans les accidents mortels. Ils sont même les moins responsables des accidents". La Commission européenne propose de rendre obligatoires des bilans de santé lors de la délivrance et le renouvellement du permis de conduire de catégories A et B, qui serait à renouveler tous les 15 ans. La visite médicale devrait inclure au moins un test de vue, le reste des tests obligatoires serait décidé par les différents États membres. Des contrôles médicaux existent déjà en Espagne, au Portugal, en Italie ou encore aux Pays-Bas.