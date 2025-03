Pascal Praud et vous - Un commerçant raconte ses difficultés après les émeutes de 2023 : «On me suspecte d'avoir moi-même organisé le pillage de mon magasin»

Le procès requis contre le policier auteur du tir qui a tué Nahel en juin 2023 rappelle les émeutes qui en ont découlé. Dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, un commerçant pointe sa difficulté à être dédommagé. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Nicolas, auditeur de l'émission Pascal Praud et vous, a encore les images des émeutes de l'été 2023 en tête : son commerce de motos a été impacté. Alors que le parquet de Nanterre a requis un procès contre le policier qui a mortellement blessé Nahel lors d'un refus d'obtempérer, cet auditeur raconte sur Europe 1 avoir le plus grand mal à être dédommagé. "Je me bats avec les assurances qui ne veulent toujours pas payer. Je me bats avec la justice pour faire reconnaître mes droits (...) On me suspecte d'avoir moi-même organisé le pillage de mon magasin. Tout est prétexte pour ne pas payer", relate-t-il sur Europe 1.