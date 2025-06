Pascal Praud et vous - Thierry Beccaro témoigne de son addiction aux médicaments après son enfance difficile

Article Suggestions

Invité dans l'émission "Pascal Praud et vous" ce vendredi, Thierry Beccaro, acteur et animateur, est revenu sur son passé d'enfant battu. La croix verte, c'était devenue ma grande ours, a-t-il souligné. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.