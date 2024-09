Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois : voici le film qui s'attire les foudres des associations animalistes. Ce long-métrage, qui doit sortir le 16 octobre prochain dans les salles obscures, met en scène de vrais animaux qui ont été dressés pour assurer des tournages. C'est la raison pour laquelle certaines associations, comme Projet animaux zoopolis (PAZ) cofondée par Amandine Sanvisens, appellent à sa déprogrammation.

Appel à une prise de conscience du monde du cinéma

Cette auditrice régulière de l'émission Pascal Praud et vous débat du bien-fondé de ces tournages avec un autre auditeur d'Europe 1. "Ces animaux sauvages sont placés en captivité toute leur vie. On appelle le monde du cinéma à prendre conscience que les animaux sauvages ne sont pas des acteurs et qu'il est temps de se tourner vers des techniques alternatives comme les effets spéciaux", a-t-elle d'abord argumenté, s'appuyant sur divers exemples, notamment le dernier Roi Lion.

Étienne, ancien chasseur, a souhaité répondre à la militante animaliste. "Ce que je trouve aberrant, c'est que nous parlons d'animaux sauvages, mais éduqués. Quiconque travaille avec les animaux sait qu'on n'obtient rien par la force, par la servilité, mais simplement par le jeu, une complicité, un amour mutuel", a-t-il expliqué. "Les chevaux qu'on utilise pour certaines séries, on va les remplacer par des chevaux de synthèse ?", s'est-il également interrogé sur Europe 1.