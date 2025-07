Deux wallabies en fuite entre la France et la Belgique : la police lance un appel à témoins

Deux wallabies se sont échappés dans la nuit du 20 juillet entre Mouscron (Belgique) et Wattrelos (France). Apeurés, mais non-agressifs, ils fuient dès qu’on s’approche, compliquant les efforts de la police et des pompiers, qui lancent un appel à témoins.

Depuis le 20 juillet, deux wallabies sont en cavale près de la frontière franco-belge, entre Mouscron (Belgique) et Wattrelos (France), plus précisément près des localités d’Herseaux et de Luingne. L’évasion aurait eu lieu chez un particulier, vraisemblablement propriétaire des deux marsupiaux. Les premiers témoignages datent du dimanche matin, apportés par des automobilistes effarés d’apercevoir une drôle de silhouette bondissante sur le bord de la route. Velu, haut de quelques centimètres, et se déplaçant par petits bonds, le wallaby est un cousin du kangourou.

Difficiles à attraper

Selon les policiers de Mouscron, les wallabies sont apeurés et non agressifs : s’ils sont approchés, ils fuient immédiatement. Cette nature craintive complique les efforts de capture. Les recherches mobilisent la police locale, les pompiers, et un premier survol drone est prévu pour repérer les animaux dans les champs de maïs environnants.

Plusieurs autres cas d’évasion de marsupiaux ont déjà été rapportés dans la région, ce qui montre à quel point cette situation peut bousculer la faune locale. En Wallonie, les wallabies peuvent être détenus comme animaux de compagnie, sous réserve de conditions strictes d’après un arrêté datant de juillet 2018. Les propriétaires, actuellement en vacances, ont été identifiés par les autorités.

Si vous les apercevez, ne surtout pas tenter de les attraper à mains nues : ils sont nerveux mais non-agressifs et s’enfuient rapidement. Le mieux est d’appeler immédiatement les forces de l’ordre si vous les croisez : la police encourage les signalements rapides. Si vous avez des informations, contactez votre commissariat local ou la police de Mouscron immédiatement.