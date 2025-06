Elle sauve un chien de la mort et est condamnée : le témoignage de Diane Gouhier

Diane Gouhier témoigne de son histoire pour le moins inédite au micro d'"On marche sur la tête". Cette jeune femme, présidente d'une association pour la cause animale, a sauvé une chienne de la mort en 2023. Mais les propriétaires de l'animal ont porté plainte pour vol et elle a été reconnue coupable. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





Elle a sauvé un chien de la mort, et se fait condamner par la justice. Présidente de l’association Cœur sur Pattes, à Genilac (Loire), Diane Gouhier a la cause animale chevillée au corps. En avril 2023, elle est contactée sur les réseaux pour venir à la rescousse d'une chienne dans un local poubelle.

"6.000 euros de vétérinaire" et "cinq opérations"

La femme âgée aujourd'hui de 32 ans se rend sur place, récupère l'animal dans un état proche de la mort. "Elle était déshydratée, anémiée, il y avait ses organes génitaux qui ressortaient et qui étaient nécrosés. L'odeur était nauséabonde et les pompiers sont venus sur place, ils ne savaient pas quoi faire donc ils m'ont laissé repartir avec le chien", explique-t-elle dans On marche sur la tête. Elle parvient finalement à sauver la chienne, après "6.000 euros de vétérinaire" et "cinq opérations".

C'est là que l'histoire prend une tournure inattendue, puisque les propriétaires de la chienne portent plainte pour vol contre Diane Gouhier. Face à son refus de rendre la chienne visiblement maltraitée, la jeune femme va finir par recevoir la visite à son domicile des forces de l'ordre pour l'emmener en garde à vue. Elle y passera "24 heures, le maximum", précise-t-elle.

Mais Diane Gouhier ne cède toujours pas, elle a donc été reconnue coupable, et doit toujours rendre la chienne. Ce qu'elle refuse de faire. Quant à sa peine, elle assure ne pas la connaître.