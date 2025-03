Pascal Praud et vous - «Si la prison devient le bagne, ça en devient contre-productif», estime un surveillant pénitentiaire

Après l'intervention de Gérald Darmanin, ministre de la Justice, sur Europe 1, un surveillant pénitentiaire évoque son quotidien dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures, estimant que si la prison devenait "le bagne", ce serait "contre-productif". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Le garde des Sceaux Gérald Darmanin a défendu ses projets pour les prisons françaises ce mercredi matin sur Europe 1. Dans l'émission Pascal Praud et vous, après l'ancien détenu et auteur d'un livre, Pierre Botton, c'est un surveillant pénitentiaire, Julien, qui a donné son avis. "La prison doit servir à réprimer, c'est une punition (...) Ce n'est pas le Club Med, mais ce n'est pas la bagne non plus (...) Si ça devient le bagne, ça en devient contre-productif", estime-t-il sur Europe 1.