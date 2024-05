Pascal Praud et vous - Sciences Po Paris, Philippe Candeloro, Anthony Delon... Les moments forts de la semaine du 29 avril

Le blocage de Sciences Po Paris a défrayé la chronique toute cette semaine du 29 avril. Un sujet d'actualité sur lequel les auditeurs de l'émission Pascal Praud et vous ont pu réagir ces derniers jours. Ils ont également pu échanger avec Philippe Val, éditorialiste d'Europe 1 et auteur d'un livre sur le rire, Philippe Candeloro après ses propos sur les hétérosexuels, ou encore Anthony Delon, invité à l'occasion de la sortie de son roman Bastingage. (Re)découvrez les moments forts de la semaine.

Lundi : Sciences Po Paris, "une école où il n'y a même plus de direction", fustige un étudiant

L'école de Sciences Po Paris a été bloquée cette semaine par des manifestants pro-Palestine, qui ont obtenu un accord avec l'équipe dirigeante. Une situation qui révolte Pierre-Alexandre, un étudiant en droit, qui dénonce le fait que selon lui, "il n'y a même plus de direction" au sein de l'établissement.

Réécoutez l'extrait :

Mardi : "Dieudonné a été l'un des artisans de l'antisémitisme d'extrême gauche", selon Philippe Val

Invité pour la sortie de son livre Rire, l'éditorialiste Philippe Val, qui signe une carte blanche chaque lundi dans la matinale d'Europe 1, a estimé que l'humoriste Dieudonné "a été l'un des artisans de l'antisémitisme d'extrême gauche", qu'il perçoit dans les mobilisations propalestiniennes.

Réécoutez l'extrait :

Mercredi : un auditeur belge estime qu'en France, "les radars poussent comme des champignons"

Alors que les radars ont rapporté deux milliards d'euros de recettes à l'État en 2023, Alexandre, un auditeur belge, a affirmé que sur les routes de France, ces radars poussaient "comme des champignons à l'automne", et qu'ils servaient à "faire rentrer l'argent dans les caisses".

Réécoutez l'extrait :

Jeudi : L'hétérosexualité, une "maladie" ? Philippe Candeloro précise ses propos

Dans une interview au Figaro, Philippe Candeloro a affirmé qu'être hétérosexuel aujourd'hui était une "maladie". Des propos qu'il a tenu à clarifier dans l'émission Pascal Praud et vous. "Aujourd'hui, quand tu dis que t'es hétéro, tu as l'impression que tu dis quelque chose qui offense les homosexuels, alors que non", a-t-il déclaré.

Réécoutez l'extrait :

Vendredi : Anthony Delon évoque le départ de sa fille aînée du domicile familial

Invité exceptionnel de l'émission à l'occasion de la sortie de son roman Bastingage, Anthony Delon a évoqué sa vie personnelle, et notamment "le déchirement" de voir sa fille aînée quitter le domicile familial. "Je vivais avec mes deux filles, mais il y en a une qui est partie il y a un mois et demi, ça a été un drame pour moi", a-t-il confié à Pascal Praud.

Réécoutez l'extrait :

Bonus : Julien Fébreau revient sur l'accident d'Ayrton Senna, il y a 30 ans

Le 1er mai 1994 disparaissait Ayrton Senna, l'une des plus grandes légendes du sport automobile. Trente ans jour pour jour après son terrible accident lors du Grand Prix de Saint-Marin, Julien Fébreau, commentateur de la Formule 1 sur Canal+, est revenu sur cet accident et ce qu'il a changé dans la sécurité des pilotes d'aujourd'hui.