Pascal Praud et vous - «J'ai l'impression qu'être hétéro aujourd'hui, c'est une maladie» : Philippe Candeloro précise ses propos

Philippe Candeloro est connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Le double médaillé olympique de patinage explique, dans une interview au Figaro, qu'il a "l'impression qu'être hétéro aujourd'hui, c'est une maladie". Dans l'émission Pascal Praud et vous, Philippe Candeloro précise ses propos ce jeudi sur Europe 1, en revenant sur son passé en tant que patineur.

"Quand je faisais du patinage, on me traitait de tapette, de tafiole, parce que je patinais. Toute ma vie, j'ai un peu souffert de ça (...) Aujourd'hui, quand tu dis que t'es hétéro, tu as l'impression que tu dis quelque chose qui offense les homosexuels, alors que non", affirme-t-il.