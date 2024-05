Pascal Praud et vous - Sécurité routière : «En France, les radars poussent comme des champignons à l'automne», affirme un auditeur belge

Ils sont devenus un incontournable des routes françaises : les radars ont rapporté deux milliards d'euros de recettes à l'État en 2023. Si ces derniers peuvent agacer bon nombre d'automobilistes, leur omniprésence est pointée du doigt par Alexandre, auditeur belge de l'émission Pascal Praud et vous. "Vu de Belgique, j'ai parfois l'impression qu'en France, on fait pousser les radars comme on fait pousser les champignons durant l'automne, et que c'est pour faire rentrer l'argent dans les caisses", affirme-t-il au micro de Pascal Praud.