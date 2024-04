Pascal Praud et vous - Sciences Po Paris : «Une école de militants où il n'y a même plus de direction», dénonce un étudiant

Des étudiants de Sciences Po Paris engagés pour la cause palestinienne ont bloqué le campus vendredi après-midi, avant d'obtenir de la direction de l'établissement un accord sur l'organisation d'un débat interne. Cet accord révolte Pierre-Alexandre, un étudiant en droit à Sciences Po Paris qui n'a pas pris part aux blocages. Il dénonce dans l'émission Pascal Praud et vous ce que devient son établissement : "Cela fait six ans que je suis sur ce campus, je n'ai jamais vu l'école dans cet état-là, c'est en train de devenir de plus en plus une école de militants (...). Aujourd'hui, il n'y a même plus de direction", fustige-t-il au micro d'Europe 1.