Pascal Praud et vous - Sarah Knafo, Doualemn, Louane à l'Eurovision... Les moments forts de la semaine du 27 janvier

Pascal Praud et vous - «Submersion» migratoire, Doualemn, Louane à l'Eurovision... Les moments forts de la semaine du 27 janvier

Des premières décisions de Donald Trump à la "submersion" migratoire en France selon François Bayrou, les auditeurs et les invités de l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours entre 11 heures et 13 heures sur Europe 1, ont réagi à l'actualité dense de la semaine. Réécoutez les extraits. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.