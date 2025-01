Pascal Praud et vous - Louane choisie pour représenter la France à l'Eurovision 2025 : «C'est une des meilleures idées», salue Marie Myriam

La jeune chanteuse Louane a été choisie pour représenter la France à l'Eurovision 2025, en mai prochain. Invitée dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, la dernière gagnante pour la France, Marie Myriam, se montre enthousiaste. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Après Slimane, révélé par The Voice, c'est au tour de Louane, également repérée dans le télé-crochet de TF1 en 2014, de porter les couleurs de la France à la prochaine édition de l'Eurovision, en mai prochain. Marie Myriam, dernière vainqueure pour la France en 1977, partage sa joie dans l'émission Pascal Praud et vous. "Je suis ravie de ce choix, j'adore Louane, et j'espère que ça va changer un peu le décors de cet Eurovision pour moi (...) C'est une des meilleures idées de prendre Louane pour représenter la France", affirme l'artiste sur Europe 1.