Pascal Praud et vous - Sophie Binet s'en prend aux patrons : «L'emploi, elle peut en parler, mais elle ne sait pas vraiment ce que c'est»

La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a comparé les grands patrons qui menacent de délocaliser à des "rats" qui "quittent le navire" France. Une sortie qui révolte Sophie de Menthon, présidente du mouvement Ethic, dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Alors que des grands patrons ont menacé de délocaliser, en raison de la surtaxe d'impôts sur les sociétés, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a comparé ces dirigeants à des "rats" qui "quittent le navire" France. Sophie de Menthon, présidente du mouvement Ethic, une organisation patronale française, tient à lui répondre dans l'émission Pascal Praud et vous.

"Je ne quitterai jamais le navire, et la plupart des chefs d'entreprise veulent absolument rester en France (...) Là, on a dépassé un certain stade. Au passage, Mme Binet n'a jamais bossé dans une entreprise, sinon dans le syndicalisme. L'emploi, elle peut en parler, mais elle ne sait pas vraiment ce que c'est", lance-t-elle sur Europe 1.