Le 26 janvier, un bras de fer opposant Donald Trump et son homologue colombien Gustavo Petro concernant le renvoi d'immigrés illégaux s'est conclu par une victoire de Trump. Lors de son passage chez Pascal Praud, Sarah Knafo a fait le parallèle avec la France et regrette que l'Hexagone ne puisse obtenir des résultats aussi spectaculaires.

Aujourd'hui dans "Pascal Praud et Vous", Pascal Praud et son invitée Sarah Knafo débattent des mesures que la France pourrait prendre en matière migratoire en se basant sur les récentes actions de Donald Trump qui avait menacé d'augmenter de 25% les droits de douane des produits colombiens le 26 janvier, faisant ainsi plier le président Gustavo Petro. Un levier de négociation efficace que l'eurodéputée Reconquête Sarah Knafo aimerait pouvoir appliquer en France.

"Nous sommes généreux avec ces pays"

"Donald Trump obtient en deux heures ce que la France n'est pas capable d'obtenir depuis 20 ans. En deux heures, il a réussi à faire plier la Colombie. La France a des moyens de pressions qui sont énormes, mais nous sommes généreux avec ces pays qui ne reprennent pas leurs clandestins."

"Si on prend la liste des principaux pays qui refusent de collaborer, c'est presque exactement la liste des pays qui bénéficient de notre aide publique au développement, qui obtiennent le plus de visas légalement et envoient leurs dirigeants se faire soigner en France", estime Sarah Knafo. "Et quand les gens nous disaient que le programme de Reconquête était irréaliste, il n'y a qu'à voir ce qu'on obtient en deux heures lorsqu'un pouvoir légitimement élu décide de taper du poing sur la table."