L'expulsion de l'influenceur Doualemn vers l'Algérie a été suspendue par la justice administrative mercredi. Jean, un auditeur d'origine kabyle de l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, donne son avis. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

La suspension de l'expulsion d'un influenceur algérien, Doualemn, vers l'Algérie après ses propos haineux sur les réseaux sociaux déclenche la colère de Jean, auditeur d'origine kabyle de l'émission Pascal Praud et vous. "Je lui demande 'Monsieur, si vous êtes fier d'être Algérien, je suis prêt à me sacrifier, à vous payer le billet aller' (...) En France, on ne veut pas de ces gens-là", affirme-t-il sur Europe 1.