Pascal Praud et vous - Risque d'attentat : «On allait travailler avec la boule au ventre», une enseignante démissionnaire témoigne

Il y a une dizaine d'années, en mars 2012, une série d'attaques commise par Mohamed Merah générait l'effroi à Toulouse et Montauban. Des attentats qui ont fortement marqué Caroline, prof de français et d'anglais dans un établissement de Montauban, et qui l'ont poussé à présenter sa démission quelques mois plus tard. "On était dans des conditions d'effroi et de peur, on allait travailler avec la boule au ventre", se souvient-elle lundi dans l'émission Pascal Praud et vous, quelques jours après l'assassinat d'un enseignant à Arras qui résonne avec celui de Samuel Paty, en octobre 2020.