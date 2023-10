EN DIRECT - Arras : un enseignant tué et trois blessés dans une attaque au couteau dans un lycée

Un homme armé d'un couteau a fait trois blessés et un mort dans un lycée à Arras, dans le Pas-de-Calais, selon des sources policières. La personne décédée est un professeur, un agent de sécurité est en urgence absolue. Deux autres professeurs ont été blessés, l'un en urgence relative et l'autre "sans gravité", selon un dernier bilan consolidé. Aucun lycéen n'a été blessé, selon une source policière. Les lycéens et le personnel du lycée ont été confinés dans l'établissement. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les principales informations à retenir : Une attaque au couteau a eu lieu dans un lycée d'Arras

L'homme a crié "Allah Akbar" en pénétrant dans l'établissement, il a été interpellé

Un professeur est décédé, trois personnes sont blessées

Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'affaire

Le frère de l'assaillant a également été interpellé à proximité d'un autre établissement scolaire, sans être en possession d'une arme

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé sur X (anciennement Twitter) que l'auteur des faits a été interpellé par la police. Selon les informations d'Europe 1, l'homme a crié "Allah Akbar" en pénétrant dans l'établissement. Il s'agit d'un individu d'origine tchétchène, fiché S. Une cellule de crise a été activée, le RAID est en alerte maximale. Son frère a également été interpellé à proximité d'un autre établissement scolaire, sans être en possession d'une arme, selon les premières informations, a ajouté une autre source policière.

Selon les informations d'Europe 1, le parquet national antiterroriste s'est saisi du dossier et a ouvert une enquête des chefs d'"assassinat en relation avec une entreprise terroriste", de "tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et d'"association de malfaiteurs terroriste en vue de préparer des crimes d’atteinte aux personnes". Les investigations ont été confiées à la sous-direction antiterroriste de la direction nationale de la police judiciaire (SDAT), à la direction nationale de la police judiciaire (DNPJ) et à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

Une opération de police a eu lieu au lycée Gambetta à Arras. L’auteur des faits a été interpellé par la police. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 13, 2023

Emmanuel Macron, Gabriel Attal et Gérald Darmanin vont se rendre sur place

Emmanuel Macron va se rendre sur place, a annoncé l'Élysée. Il sera accompagné de son ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, et du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. L'Assemblée nationale a également annoncé suspendre ses travaux en solidarité avec les victimes. La Première ministre Elisabeth Borne a quant à elle annulé un déplacement à Orléans pour revenir à Paris.

Le préfet du Pas-de-Calais, Jacques Billant, qui a confirmé ce décès à l'AFP, s'est rendu sur place. "Une opération de police a eu lieu ce matin à Arras à la cité scolaire Gambetta. L'auteur des faits a été interpellé" par la police, a écrit la préfecture sur X. "L'événement est pris en compte et ne présente pas de danger. Restez calme et suivez les consignes pour faciliter le retour à une situation normale", a-t-elle ajouté.

Selon les informations d'Europe 1, il a été demandé ce vendredi matin de relever très fortement le niveau de vigilance sur l'ensemble des établissements scolaires.