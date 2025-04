La ministre de l'Éducation, Élisabeth Borne, a affirmé qu'il fallait que les enfants, "presque dès la maternelle", réfléchissent à leur avenir professionnel. Une déclaration quelque peu corrigée par la suite, mais qui ne convient pas une ancienne psychologue scolaire dans l'émission "Pascal Praud et vous". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

"On ne va pas orienter les élèves dès la maternelle", a affirmé la ministre de l'Éducation nationale, Élisabeth Borne, après avoir tenu des propos qui ont largement fait réagir sur les réseaux sociaux. La ministre entendait lundi qu'il fallait "se préparer très jeune, dès le départ, presque depuis la maternelle", à réfléchir à son orientation professionnelle, avant de nuancer ses propos ce mercredi.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi La mutuelle MGEN garde le marché de l'Education nationale

Une correction qui ne suffit pas à convaincre Garance, ancienne psychologue scolaire, intervenue dans l'émission Pascal Praud et vous. "Mme Borne est complètement à côté de la plaque. Elle devrait voir où on en est des neurosciences, elle se rendrait compte que le cerveau d'un enfant de 4 à 7 ans, n'est pas encore mature et il n'est pas à même de se projeter dans l'avenir", souligne-t-elle sur Europe 1.