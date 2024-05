Pascal Praud et vous - Raphaël Glucksmann et Marie Toussaint absents du débat sur Europe1 et CNews : «Ils peuvent venir à tout moment»

Laurence Ferrari et Pierre de Vilno animent ce jeudi soir, dès 21 heures sur Europe 1 et CNews, une soirée spéciale consacrée aux élections européennes, intitulée "Européennes 2024 : quelle France dans quelle Europe ?". Parmi les huit têtes de liste invitées, deux d'entre elles, Raphaël Glucksmann et Marie Toussaint, ont refusé l'invitation. Toutefois, dans l'émission Pascal Praud et vous, Pierre de Vilno indique qu'ils ont encore la possibilité de changer d'avis. "Les pupitres sont là, c'est-à-dire qu'ils peuvent venir à tout moment", souligne-t-il.