Pascal Praud et vous - «Européennes 2024 : quelle France dans quelle Europe ?» : comment nos journalistes se préparent au débat ?

"Quelle France dans quelle Europe ?" Voici le thème du débat spécial élections européennes qui sera organisé ce jeudi soir, à 21 heures, sur Europe 1 et CNews. Avant cette soirée spéciale réunissant les six principales têtes de liste, Pascal Praud a reçu Laurence Ferrari et Pierre de Vilno, qui animeront ce rendez-vous à une dizaine de jours du scrutin. Interrogés par un auditeur de l'émission Pascal Praud et vous sur les coulisses du débat, les deux animateurs ont détaillé comment ils s'étaient préparés. "C'est un exercice où on écrit peu. On écrit nos introductions (...), et après, c'est 'au fil de l'eau'", souligne Pierre de Vilno.