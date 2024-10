Pascal Praud et vous - Professeure agressée à Tourcoing : «Enseigner devient un métier à risque», s'inquiète un syndicaliste

"Je ne suis pas étonné" : vice-président du syndicat enseignant Snalc, Maxime Reppert réagit dans l'émission Pascal Praud et vous à l'agression d'une professeure au lycée Sévigny de Tourcoing, selon une information d'Europe 1 également rapportée par le JDD. "Chaque semaine, il se passe quelque chose : agression physique ou verbale, ou des menaces y compris via les réseaux sociaux, ou, comme ici, des atteintes à la laïcité (...) On se retrouve dans une situation où actuellement, enseigner devient un métier à risque", affirme-t-il sur Europe 1.