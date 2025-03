Pascal Praud et vous - Procès requis contre le policier auteur du tir mortel contre Nahel : «La pilule est très dure à avaler», avoue un syndicaliste policier

Un procès a été requis mardi contre le policier qui a mortellement blessé Nahel, jeune homme de 17 ans, après un refus d'obtempérer. Dans l'émission "Pascal Praud et vous", de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, un syndicaliste policier déplore cette décision. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Dans son réquisitoire définitif rendu ce mardi, le parquet de Nanterre réclame un procès pour homicide volontaire contre le policier qui a mortellement blessé Nahel, jeune homme de 17 ans, après un refus d'obtempérer en juin 2023. Invité à réagir dans l'émission Pascal Praud et vous, Reda Belhaj, porte-parole d'Unité Ile-de-France, regrette cette décision. "On est choqués, on se pose beaucoup de questions (...) Ça nous fait mal, la pilule est très dure à avaler", avoue le syndicaliste policier sur Europe 1.