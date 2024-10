Pascal Praud et vous - Pas de gazole dans quatre stations-service à Paris : entrer dans la capitale va devenir «une horreur», fustige un artisan

Les automobilistes roulant au diesel vont devoir anticiper certains de leur déplacement dans la capitale : la distribution de gazole est effectivement retirée de quatre stations-service importantes, situées aux portes de Paris et sur le périphérique, selon une décision prise par la mairie de la ville qui est entrée en vigueur ce 1er octobre. Alain, professionnel qui se rend quotidiennement à Paris, partage sa colère. "On va devoir aller ailleurs (...) On ne peut plus bosser en tant qu'artisan. Pour entrer dans Paris, ça va être une horreur", fustige-t-il dans l'émission Pascal Praud et vous.