Pascal Praud et vous - « On ne peut pas être un acteur de cette société sans être connecté » selon Karine De Leusse

Article Suggestions

Ce jeudi est la journée mondiale sans téléphone. Invitée de Pascal Praud et vous, la psychologue et spécialiste de la relation aux écrans Karine De Leusse, regrette qu'"aujourd'hui on ne peut pas être un acteur de cette société sans être connecté". Vous pouvez réagir en téléphonant au 01.80.20.39.21.