«C'est une horreur, ça me pourrit la vie», quand le téléphone devient source de conflits entre parents et enfants

La journée mondiale sans portable, une mission quasi impossible ? Alors que le téléphone, trop souvent greffé à la main, sert plus aujourd'hui à regarder des vidéos, à lire des mails qu'à réellement téléphoner, il peut aussi devenir source de conflits, notamment entre les parents et les adolescents.

Avec ses notifications qui vibrent ou sonnent en permanence et ses applications qui retiennent toute notre attention, le téléphone portable est devenu le pire ennemi des adolescents qui n'en décrochent plus. C'est ainsi devenu une vraie source de conflits entre les parents et les enfants.

"La négo quotidienne"

Chaque soir, c'est la même rengaine dans cet appartement parisien. Marie, mère de 2 enfants, se bat pour qu’Auguste, son fils de 14 ans, pour qu'il lâche son téléphone portable. "On y arrive plus trop", confie-t-elle au micro d'Europe 1. "C'est le soir en semaine et le week-end, il a envie d'être sur son téléphone tout le temps, dès le réveil. Donc c'est un peu la négo quotidienne. C'est une horreur, ça me pourrit la vie", assure Marie au micro d'Europe 1.

Une source de tension que confirme l'adolescent. "Le soir, il faut que je le rende, mais moi, j'aimerais bien l'utiliser un peu plus tard. Souvent, le soir, il y a un conflit à propos de ça", confesse Auguste.

Et pour reprendre le contrôle, les parents ont mis en place des limites de temps sur les applications qui se bloquent automatiquement au bout de 30 minutes, ce qui n'est pas au gout de l'adolescent. "Je ne peux plus du tout aller sur l'application, ça met limite de temps. Je vois un écran noir et après, il faut que je demande à ma mère de m'en rajouter pour pouvoir utiliser l'application." Une tactique qui rouvre néanmoins les négociations et de ce fait les querelles familiales.