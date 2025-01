Troubles de l'attention, du sommeil... 9 enseignants sur 10 constatent un effet négatif des écrans sur les enfants

C'est une étude qui nous concerne tous, celle de la Fondation pour l'enfance et l'IFOP sur l'impact des écrans sur nos enfants. Selon elle, neuf enseignants sur dix constatent un effet négatif chez les plus jeunes d'entre nous. L'usage des écrans trop tôt peut avoir des conséquences importantes sur leur développement.

9 enseignants sur 10 constatent un effet négatif de l'usage des écrans chez les plus jeunes, selon une étude de la Fondation pour l'enfance et l'IFOP. Des effets notamment sur le développement de leurs propres élèves, âgés de trois à dix ans.

"Plus de 60% des enseignants utilisent les écrans pour faire leurs leçons"

Car, c'est prouvé, cet usage provoque chez eux des troubles de l'attention, du comportement et du sommeil. Ce qui a des effets négatifs sur leur capacité d'apprentissage. Pourtant, si les enseignants constatent cet impact des écrans chez l'enfant, ils l'utilisent aussi en classe comme support pédagogique.

"On observe un assez gros paradoxe entre les injonctions qui sont 'L'écran doit être banni des cellules familiales' et, a contrario, leur présence au sein des écoles, avec plus de 60% des enseignants, dans ces tranches d'âge, qui utilisent les écrans pour faire leurs leçons", explique Joëlle Sicamois, directrice de la Fondation pour l'enfance. "Et parmi ces 60%, on en a plus de 70% qui l'utilisent même quotidiennement".

En ce qui concerne les parents, le baromètre pointe le fait qu'ils sont eux-mêmes trop souvent sur leur téléphone quand ils s'occupent de leurs enfants. Ils leur donnent ainsi un mauvais exemple. Mais la prise de conscience est tout de même là. Près de 9 parents sur 10 ont mis en place des règles pour limiter l'usage des écrans chez leurs enfants.