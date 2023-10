Pascal Praud et vous – Octobre rose, punaises de lit, sécurité … Le best-of de la semaine du 2 octobre

Depuis 29 ans, du 1ᵉʳ octobre au 31 octobre de chaque année, de nombreuses actions sont menées dans le but de sensibiliser le public au cancer du sein, d'informer sur l'importance du dépistage précoce du cancer et de récolter des fonds pour la recherche. Pascal Praud a reçu Virginie Girod pour parler de son combat contre cette maladie, jeudi, dans l'émission Pascal Praud et vous. Au cours de la semaine, François Asselin, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, a également pu échanger avec les auditeurs d'Europe 1. (Re)découvrez les moments forts de l'émission.

Lundi : "La meilleure chose à faire pour Gérard Depardieu est de se mettre en retrait", estime un auditeur

Le comédien Gérard Depardieu est mis en examen depuis 2020 pour des soupçons de viols et d'agressions sexuelles sur la comédienne Charlotte Arnould. Une affaire qui fait réagir les auditeurs de l'émission Pascal Praud et vous, à l'image de Cédric. Pour ce dernier, "la meilleure chose à faire pour Gérard Depardieu ou d'autres, c'est à partir du moment où ils sont accusés et sont mis en examen, c'est de se mettre en retrait de ce qu'ils font" avant le jugement. "Dans la société où l'on vit maintenant, il n'y a pas le choix", a estimé Cédric au micro de Pascal Praud sur Europe 1.

Mardi : "Si l'État préempte les sommes de l'Agirc-Arrco sans notre avis, c'est la fin de la paix sociale", assure le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises

Le gouvernement français ne cache pas sa volonté de prélever entre un et trois milliards d'euros dans les excédents du régime Agirc-Arrco, qui distribue des pensions à 13 millions de retraités et qui possédait 68 milliards d’euros de réserve au 31 décembre 2022. Pour François Asselin, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, si "l'État préempte les sommes de l'Agirc-Arrco sans notre avis, c'est la fin de la paix sociale".

Mercredi : "Son pire juge, c'était lui-même", se remémore Laurence Ferrari à propos de Jean-Pierre Elkabbach

Le journaliste politique Jean-Pierre Elkabbach, légendaire voix d’Europe 1, est décédé à l'âge de 86 ans, ce mardi 3 octobre. Pascal Praud a reçu Laurence Ferrari, ce mercredi, dans son émission. La journaliste s’est rappelée sa première expérience dans le journalisme, à Europe 1, en 1989, en compagnie de Jean-Pierre Elkabbach.

Jeudi : Virginie Girod raconte son combat contre le cancer du sein

Depuis le début du mois d’octobre, les actions en faveur d’octobre rose ont débuté. Depuis 29 ans, cette campagne annuelle de sensibilisation au cancer du sein, instaurée en 1994 en France, essaye d’aider un maximum de femmes dans leurs combats. Pascal Praud a reçu Virginie Girod, ce jeudi. L’historienne aux commandes du podcast "Au Cœur de l'Histoire" est revenue sur son combat contre le cancer du sein.

Vendredi : "Il avait une grosse difficulté à accepter le handicap, comme 80% des pères", témoigne la mère d’un enfant porteur d’autisme

Ce vendredi 6 octobre marquait la journée nationale des aidants, ces personnes non-professionnelles qui s'occupent d'un proche dépendant. Pascal Praud a reçu Caroline, mère d’un enfant porteur d’autisme. Elle s’est confiée sur les difficultés d’être seule pour épauler son fils au quotidien.