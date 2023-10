Pascal Praud et vous - Octobre rose : «Vous allez en baver pendant six mois», le combat de Virginie Girod contre le cancer du sein

Depuis 29 ans, du 1ᵉʳ octobre au 31 octobre de chaque année, de nombreuses actions sont menées dans le but de sensibiliser le public au cancer du sein, d'informer sur l'importance du dépistage précoce du cancer et de récolter des fonds pour la recherche. Virginie Girod, historienne aux commandes du podcast Europe 1 Studio Au Cœur de l'Histoire, revient sur son combat contre le cancer du sein lors de l’émission Pascal Praud et vous. "Le médecin m’a dit : 'vous allez en baver pendant six mois, mais vous allez vous en sortir'", se rappelle-t-elle au micro de Pascal Praud.