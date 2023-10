Pascal Praud et vous - Depardieu accusé de viol : «La meilleure chose à faire pour lui est de se mettre en retrait», estime un auditeur

"Ni voleur, ni prédateur" : Gérard Depardieu se défend dans une lettre ouverte. Le comédien est mis en examen depuis 2020 pour des soupçons de viols et d'agressions sexuelles sur la comédienne Charlotte Arnould. Une affaire qui fait réagir les auditeurs de l'émission Pascal Praud et vous, à l'image de Cédric. Pour ce dernier, "la meilleure chose à faire pour Gérard Depardieu ou d'autres, c'est à partir du moment où ils sont accusés et sont mis en examen, c'est de se mettre en retrait de ce qu'ils font" avant le jugement. "Dans la société où l'on vit maintenant, il n'y a pas le choix", estime Cédric au micro de Pascal Praud sur Europe 1.