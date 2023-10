Pascal Praud et vous – Retraites : «Si l'État préempte les sommes de l'Agirc-Arrco sans notre avis, c'est la fin de la paix sociale»

Le gouvernement français ne cache pas sa volonté de prélever entre un et trois milliards d'euros dans les excédents du régime Agirc-Arrco, qui distribue des pensions à 13 millions de retraités et qui possédait 68 milliards d’euros de réserve au 31 décembre 2022. Lors de La Grande interview Europe 1-CNews, ce mardi matin, le ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion, Olivier Dussopt a confirmé que cela était tout à fait envisageable. François Asselin, gprésident de la Confédération des petites et moyennes entreprises, déplore ce choix dans l'émission Pascal Praud et vous. "Si l'État commence à préempter les sommes de l'Agirc-Arrco sans nous demander notre avis, c'est la fin de la paix sociale", regrette-t-il au micro de Pascal Praud.