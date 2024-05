Pascal Praud et vous - Nouvelle-Calédonie, prisons, Roland-Garros... Les moments forts de la semaine du 20 mai

Une visite présidentielle attendue en Nouvelle-Calédonie et un tirage au sort inattendu à Roland-Garros. Pour tenter d'amorcer un retour au dialogue, Emmanuel Macron s'est rendu cette semaine sur l'archipel qui connait depuis maintenant une dizaine de jours d'importantes émeutes. Tandis qu'à Paris, le maître des Internationaux de France, Rafael Nadal, l'homme aux 14 titres sur la terre battue parisienne, connait désormais son adversaire au premier tour. Face à cette riche actualité, les auditeurs de Pascal Praud et vous ont été nombreux à réagir durant la semaine du 20 mai. (Re)découvrez les moments forts de la semaine.

Lundi : «Rien n'a changé» : une auditrice décrit un quotidien toujours difficile en Nouvelle-Calédonie

Ce lundi, alors qu'un nouveau conseil de défense consacré à la Nouvelle-Calédonie était programmé en fin de journée, les violences sur l'archipel se poursuivaient, cela malgré l'arrivée des forces de l'ordre. Face à cela, une mère de famille a souhaité témoigner dans l'émission Pascal Praud et vous. Quelques jours avant, elle avait déjà décrit des scènes de "chaos" et de "terreur". Lundi, de nouveau au micro de Pascal Praud, elle a partagé une nouvelle fois son ressenti. "Rien n'a changé (...). Je n'ai pas vu l'ombre d'un camion, de gyrophares, ni de vivres. On se débrouille entre nous, on est toujours isolés", a-t-elle affirmé sur Europe 1.

Mardi : «Des enfants gâtés !» : le vif échange entre une auditrice et un syndicaliste SNCF en grève

Dans le but d'obtenir une prime Jeux olympiques, des salariés de la SNCF et des aéroports parisiens ont fait grève mardi dernier. Alors qu'ils devraient être pleinement mobilisés pendant l'événement sportif planétaire, cette décision agace certains usagers des transports, à l'image d'Annick, une auditrice régulière de Pascal Praud et vous. Lors d'un échange avec Axel Persson, secrétaire général CGT Cheminots de Trappes et Rambouillet, elle a exprimé son mécontentement. "Je me demande sur quelle planète il vit, personne ne le croit. Ce sont des enfants gâtés, ils devraient avoir honte !", s'est-elle indignée face au syndicaliste. Ce dernier a estimé que "la seule façon d'imposer une augmentation des salaires, c'est par la grève".

Mercredi : Visite du château de Versailles pour des détenus : «J'ai cru que c'était un fake tellement c'est incroyable»

Une annonce qui fait tâche ? Alors que la France entière a rendu hommage mercredi aux deux agents pénitentiaires tués dans l'attaque de leur fourgon dans l'Eure, la prison de Toul, en Meurthe-et-Moselle, elle, organise une sortie pour une partie de ses détenus au château de Versailles en juin prochain. Un projet qui a choqué Rudy Manna, porte-parole national du syndicat Alliance Police, dans Pascal Praud et vous. "J'ai cru que c'était un 'fake' tellement c'est incroyable", a-t-il dénoncé sur Europe 1. En revanche, "en raison de problème d'encadrement et de sécurité", le projet a été abandonné a indiqué l'Administration pénitentiaire.

Jeudi : «Il y a des prisons où parfois les portes des cellules sont ouvertes», explique un ex-surveillant pénitentiaire

L'évasion sanglante de Mohamed Amra, après l'attaque de son fourgon pénitentiaire dans l'Eure, a braqué les projecteurs sur les prisons françaises. Près de dix jours après, certaines écoutes lorsqu'il était en cellule ont été dévoilées jeudi dernier. Et ces dernières interrogent sur les conditions de détentions des détenus. Face à cela, Emmanuel, ancien surveillant pénitentiaire pendant 30 ans, a tenu à partager son expérience dans Pascal Praud et vous. "Il y a des centres de détention où les portes (des cellules) sont ouvertes. On ne peut pas tenir quelqu'un enfermé 24 heures sur 24", a-t-il expliqué.

Emmanuel a pris l'exemple d'un établissement qui fonctionne en étages. "Chaque étage est cloisonné, il y a une porte d'accès qui est fermée, mais à l'intérieur toutes les cellules sont ouvertes suivant des horaires bien précis, donc les détenus peuvent se balader de manière libre."

Vendredi : Roland-Garros : «Alexander Zverev, c'est le pire tirage» pour Nadal, constate Nelson Monfort

Le tirage au sort de Roland-Garros n'a pas été en faveur de son maître. Jeudi, l'homme aux 14 triomphes sur la terre battue parisienne a découvert son adversaire lors du premier tour des Internationaux de France. Et en tirant l'Allemand Alexander Zverev, numéro 4 mondial, l'Espagnol n'a pas été gâté par le sort, comme l'a confirmé le journaliste Nelson Monfort dans Pascal Praud et vous. "Alexander Zverev est vraiment le pire tirage au sort qu'il pouvait y avoir. Je pense qu'il aurait pu être protégé pour éviter un piège pareil. On ne sait jamais, mais les chances sont minces", a constaté le journaliste qui a couvert une trentaine d'édition des Internationaux de France.